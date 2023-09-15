Смаилов посетил новый Дворец школьников в Актау

Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Дворец позволит охватить бесплатным дополнительным образованием более 5 тысяч детей.

Фото пресс-службы правительства РК

Находясь с рабочей поездкой в Мангистауской области, премьер-Министр РК Алихан Смаилов посетил новый Дворец школьников, построенный в 17-м микрорайоне города Актау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Отмечается, что Дворец школьников в скором времени будет готов принять своих первых посетителей. Он позволит охватить бесплатным дополнительным образованием более 5 тысяч детей из областного центра, а также из близлежащих районов – Мунайлы и Тупкарагана.

Здесь будут работать кружки xyдoжecтвeннoго, нayчнo-тexничecкoгo и общегуманитарного направления, а также спортивные секции. Во дворце предусмотрены клaccы xopa, opкecтpa и индивидyaльныx зaнятий нa мyзыкaльныx инcтpyмeнтах, xopeoгpaфичecкaя cтyдия, помещения для aвиaмoдeлиpoвaния, компьютерный класс, универсальный спортивный зал, бассейны для тренировочно-спортивного плавания, залы для занятия йогой и аэробикой.

Кроме того, в здании есть студия дизайна и изобразительного искусства, мастерские рукоделия и художественной обработки материалов, литературно-драматическая студия, библиотека, коворкинг-пространство и лаборатория IT-технологий.

В целях популяризации шахмат среди школьников здесь также будет открыта школа шахматного мастерства гроссмейстера, чемпионки мира и Азии по шахматам Бибисары Асаубаевой.

Премьер-министр напомнил, что в своей предвыборной программе глава государства поручил построить не менее 100 крупных объектов для развития творческого и интеллектуального потенциала детей. Дворец школьников – один из них.

«Его открытие даст возможность более 5 тысячам детей ежемесячно посещать кружки и секции бесплатно. Кроме того, будут трудоустроены 165 специалистов»,— сказал Алихан Смаилов.

 

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