Смаилов – Премьеру Кыргызстана: Наша цель – увеличение объема взаимной торговли до $2 млрд

В рамках рабочего визита в Чолпон-Ату Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел двусторонние переговоры с председателем Кабинета министров – руководителем Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбеком Жапаровым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В начале встречи Алихан Смаилов выразил соболезнования в связи с недавней трагической гибелью граждан Кыргызстана в автокатастрофе в Ульяновской области Российской Федерации.

«Разделяю вашу скорбь в этот трудный момент и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. От имени Правительства Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования семьям, потерявшим своих близких, а также братскому кыргызскому народу», – сказал Премьер-министр.

Глава Правительства подчеркнул, что Кыргызская Республика является братским государством, а также одним из основных политических и экономических партнеров Казахстана в регионе.

«Между нашими странами налажено плодотворное взаимодействие по всему спектру двустороннего сотрудничества», – отметил Алихан Смаилов.

Премьер-министр напомнил, что в ходе встреч глав двух государств, состоявшихся в марте и мае нынешнего года, были определены направления дальнейшего двустороннего стратегического партнерства.

«Наша основная цель – полная реализация поставленных главами государств задач и дальнейшее укрепление казахстанско-кыргызского сотрудничества. В частности, увеличение объема взаимной торговли до 2 миллиардов долларов», – подчеркнул Алихан Смаилов.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы строительства совместного индустриального торгово-логистического комплекса, а также взаимодействие в области охраны окружающей среды, водно-энергетической сферы и др.