Фото: primeminister.kz
Правительство , Экономика
Смаилов – Премьеру Кыргызстана: Наша цель – увеличение объема взаимной торговли до $2 млрд

В рамках рабочего визита в Чолпон-Ату Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел двусторонние переговоры с председателем Кабинета министров – руководителем Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбеком Жапаровым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В начале встречи Алихан Смаилов выразил соболезнования в связи с недавней трагической гибелью граждан Кыргызстана в автокатастрофе в Ульяновской области Российской Федерации.

«Разделяю вашу скорбь в этот трудный момент и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. От имени Правительства Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования семьям, потерявшим своих близких, а также братскому кыргызскому народу», – сказал Премьер-министр.

Глава Правительства подчеркнул, что Кыргызская Республика является братским государством, а также одним из основных политических и экономических партнеров Казахстана в регионе.

«Между нашими странами налажено плодотворное взаимодействие по всему спектру двустороннего сотрудничества», – отметил Алихан Смаилов.

Премьер-министр напомнил, что в ходе встреч глав двух государств, состоявшихся в марте и мае нынешнего года, были определены направления дальнейшего двустороннего стратегического партнерства.

«Наша основная цель – полная реализация поставленных главами государств задач и дальнейшее укрепление казахстанско-кыргызского сотрудничества. В частности, увеличение объема взаимной торговли до 2 миллиардов долларов», – подчеркнул Алихан Смаилов.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы строительства совместного индустриального торгово-логистического комплекса, а также взаимодействие в области охраны окружающей среды, водно-энергетической сферы и др.

 

Популярное

Все
Бюджетный человейник дышит метаном, аммиаком и сероводородом
Дендрокарта есть, но ее... нет
Будущее – в архиве
Физики или лирики? Две школы не поделили здание
Есть вопросы и предложения
Ухаживать бы, а не прикрывать
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 августа
Мухтар Ауэзов: ұстаз от Алатау до Кавказа
Согласие, диалог и терпимость – каркас казахстанского нациестроительства
Тариф на вас!
Ни работы, ни учебы
Указ Президента Республики Казахстан
Жизнь прожил для народа
Работая, вы любите жизнь
Рукописи не горят
Роспись по дому
Проблемные вопросы взяли на заметку
Какими будут размеры МРП, МЗП и пенсии в 2023 году
Виртуальных учеников и фальшивые занятия обнаружили прокуроры в ходе проверки реализации программы Artsport
Атмосфера праздника
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
Завершились съемки японско-казахстанского фильма «Маленький самурай»
Регистрацию водителей в приложении Яндекс GO предложил изменить Мусин
Названы обладатели грантов Академии госуправления при Президенте РК
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
В Восточном Казахстане при раскопках раннесакского погребения обнаружили великолепные элементы парадного конского снаряжения
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 августа
В Восточном Казахстане в продаже появился сахар по 539 тенге
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Снег выпал в ВКО
175 штрафов "накатал" водитель с подложными номерами
Металлический штырь вытащили из головы ребенка акмолинские врачи
На страже рубежей страны
"Хотел познакомиться": мужчина избил незнакомую девушку в Алматы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 августа
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 августа
В столице стартовал традиционный хоккейный турнир – Кубок Президента Республики Казахстан
Ремонт республиканских трасс приостановлен в Костанайской области
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Дворец на разграбление
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России

Читайте также

Международное сотрудничество , Правительство
Создание общего рынка газа обсудили главы правительств стра…
Правительство , Образование
К модели опережающей подготовки кадров перейдут в Казахстане
Экономика , Энергетика
Увеличить добычу нефти планирует Казахстан
Экономика
Почти в 2 раза больше налогов выплатили казахстанцы за 7 ме…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]