Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Правительство , Мажилис , Экономика

Смаилов рассказал мажилисменам о планах правительства по борьбе с ростом цен

Тусупбекова Лаура
корреспондент

Премьер-министр РК Алихан Смаилов, отвечая на вопросы депутатов на пленарном заседании Мажилиса, рассказал о том, как Правительство будет бороться с ростом цен, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как напомнила депутат Дания Еспаева, текущий год отмечен сильным ростом цен. Годовая официальная инфляция на  сегодня составляет 17,7% при целевом уровне от 4 до 6%. Продукты первой необходимости с начала года выросли более чем на 22%.

«Согласно прогнозу, в 2023 году инфляция запланирована на уровне 7,9-9,5%, и последующие годы прогнозируется даже снижение до 3-4%. На чем основан такой оптимистичный прогноз?» - спросила депутат.

Отвечая на её вопрос, Алихан Смаилов сослался на геополитическую ситуацию, которая спровоцировала высокие темпы инфляции во всем мире.

«В частности, для США и стран Евросоюза отмечаются рекордные уровни инфляции за последние 40 лет – порядка 10%, а на продовольственные товары и того выше. В странах-соседях наших также складывается высокий уровень инфляции – порядка 14%-15%. Причинами являются повышение цен на энергоносители, на минеральные удобрения, продовольственные товары и проблемы с транспортной логистикой. В нашем случае еще негативное влияние оказало резкое укрепление российского рубля к доллару, и, соответственно, к тенге на 30% из-за резкого сокращения импорта в Российскую Федерацию. Автоматом, весь импорт из России в Казахстан подорожал на 30%. А доля России в нашем общем импорте - порядка 40%. Понятно, что все эти негативные факторы в прошлом году, при формировании республиканского бюджета, мы прогнозировать не могли», - попытался оправдаться глава Кабмина.

По словам Смаилова, в данное время совместно с Нацбанком реализуется комплекс мер по сдерживанию инфляции - это системные и оперативные меры, направленные  на обеспечение внутреннего рынка отечественными товарами и снижение импортозависимости, реализацию плана обеспечения продовольственной безопасности.

«Так, в инфляции 55% вклад делают продовольственные товары, поэтому в этом году мы в 2 раза увеличили финансирование АПК, в результате по итогам 9 месяцев мы видим реальный рост валовой продукции СХ на 7%», - был оптимистичен премьер-министр.

В пакете мер также решение вопросов логистики, антимонопольное, внешнеторговое регулирование, контроль за торговой наценкой на социально значимые продовольственные товары и форвардные закупки, формирование стабфондов и другие меры.

«Считаем, что в результате принимаемых мер в следующем году инфляция снизится до 9,5-7,5% и последующие годы ниже. Нам надо таргетировать более низкие уровни инфляции и делать все, чтобы достичь этих более низких значений инфляции. И кроме того, инфляционные ожидания тоже нельзя допускать, с тем, чтобы со своей стороны это также не оказывало негативного влияния на рост цен», - добавил Смаилов.

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