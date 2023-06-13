Смаилов указал на необходимость проведения сельскохозяйственной переписи

По словам премьера, вызывает вопросы методика формирования показателей отрасли - данные в официальных источниках расходятся в среднем на 20%.

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Меры по дальнейшему развитию животноводства рассмотрели на заседании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Премьер-министр отметил, что для повышения доли отечественного производства животноводческой продукции и обеспечения продбезопасности требуется решить ряд проблемных вопросов. Например, по кормопроизводству.

По его словам, работа по расширению доли кормовых культур в севообороте, в первую очередь на поливных землях, проводится не в должной мере.

Глава Правительства заявил, что также вызывает вопросы методика формирования показателей отрасли. По информации Агентства по стратегическому планированию и реформам, данные в официальных источниках расходятся в среднем на 20%.

«Именно для решения этой проблемы должна быть проведена сельскохозяйственная перепись», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Кроме того, как отметил премьер-министр, в Казахстане имеется значительный потенциал развития переработки шерсти и кожи, поэтому нужно наращивать производство продукции с более высоким переделом.

Подводя итоги, глава Правительства поручил выработать комплекс мер и алгоритм по увеличению объема переработки животноводческой продукции, обеспечить расширение доли кормовых культур в севообороте, разработать Дорожную карту реформирования системы ветеринарии с учетом международного опыта и цифровизации, а также подготовить Дорожную карту по проведению сельскохозяйственной переписи.