Смена деятельности пришлась на 2002 год, связана она была с вводом в эксплуатацию птицефабрики «Акнар» и изменившейся к тому времени конъюнктурой рынка, где начал наблюдаться переизбыток хлебобулочных изделий.

Как рассказал директор ТОО «Карагандинская хлебная компания» Павел Алясов, после реорганизации основным направлением деятельности стала переработка и продажа мяса кур-бройлеров. Постепенно перешли на широкий ассортимент полуфабрикатов, всегда востребованных хозяйками.

Так, в настоящее время при полной загрузке цехов в компании производятся манты, пельмени, котлеты, тефтели из мяса птицы с добавлением­ говядины. Кроме полуфабрикатов, здесь выпускают куриные колбасы и сосиски, а также подкопченные окорочка и грудинку бройлеров.

Трудно ли было перевести производство на совершенно новые рельсы? По словам Павла Алясова, одним из факторов, который помог решить эту задачу, стала уже налаженная система сбыта готовой продукции. После смены профиля она была использована для продажи уже не хлебобулочных изделий, как ранее, а продукции птицефабрики и произведенных из куриного мяса полуфабрикатов.

Сегодня мощности компании поз­воляют ежемесячно выпускать до 15 тонн колбас. А с учетом названного выше ассортимента полуфабрикатов – 150 тонн. Продукция продается в Караганде и области, а также в Астане и Алматы. Не так давно ТОО получило сертификат на выпуск продукции халал. По сути, речь идет о пищевом комбинате, который снабжает сограж­дан качественной и вкусной едой.

…Вместе с руководителем предприятия прошлись по цехам. Там нас встретили за работой женщины, чьими руками и изготавливается продукция компании. Чистота в помещениях, строгий ритм производства позво­ляют судить о его высоких стандартах.

По словам директора, в коллективе трудятся около 250 работников. Основная их часть – из села Уштобе Бухаржырауского района, где и базируется предприятие. Поэтому дея­тельность последнего имеет еще и социальную составляющую: рабочие места для местных жителей – фактор, которым стоит дорожить. Планы компании обширны и преследуют одну важную во все времена цель – обеспечение населения качественным продовольствием.