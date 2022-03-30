Приказом председателя Агентства РК по противодействию коррупции Нурлан Кыдырбаев назначен руководителем департамента Антикоррупционной службы по Западно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Нурлан Кыдырбаев в 1992 году окончил Московский институт инженеров железных дорог и транспорта, в 2001 году - Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Ясауи.

С 1993 по 2018 год служил на различных должностях в органах национальной безопасности.

С 2019 по 2020 год был руководителем департамента агентства по городу Нур-Султан.

До настоящего времени являлся заместителем руководителя службы агентства.