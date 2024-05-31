Смертельно опасные клещи-«монстры» наводнили Европу

Крупные и агрессивные клещи Hyalomma lusitanicum изначально обитали в тропическом климате Африки и Юго-Восточной Азии. Однако несколько десятилетий назад они попали в Европу и стали активно распространяться по ее территории, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: Carlos Pradera

Как сообщило британское издание The Sun, кровососущие паразиты в 4 раза крупнее обычных клещей и могут выступать переносчиком конго-крымской геморрагической лихорадки с коэффициентом летальности 10-40%.

Вакцины от этого острого инфекционного заболевания для людей или животных не существует.

Эти клещи особенно распространены в Испании и на юге Италии. Появляются сообщения, что их уже обнаружили в Великобритании, Португалии, Мальте, Германии и даже в Швеции, а скоро эти паукообразные достигнут Польши.