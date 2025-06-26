Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

После волны жары во Франции, когда температуры в ряде городов достигли 35-40 градусов, на страну обрушились беспрецедентные по мощности грозы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Французская обсерватория торнадо и сильных гроз сообщила, что за двое суток в небе было зафиксировано более 75 000 ударов молний", - сообщила радиостанция Franceinfo.

После волны жары во Франции, когда температуры в ряде городов достигли 35-40 градусов, на страну обрушились беспрецедентные по мощности грозы. Национальная метеослужба "Метео-Франс" ввела предпоследний, оранжевый, уровень погодной угрозы почти в половине департаментов страны (42).

Из-за порывов ветра, достигавших скорости 140 км/ч, повалило множество деревьев, были повреждены ЛЭП. От падения деревьев погибли мужчина 59 лет и 12-летний ребенок. Как сообщили в оперативном центре управления кризисными ситуациями гражданской безопасности, еще 17 человек пострадали, один из них находится в критическом состоянии.

Более 100 тысяч домохозяйств до сих пор остаются без электричества. В департаменте Эр в Нормандии грозой разрушило церковную колокольню, колокол рухнул внутрь здания, проломив крышу.

Затопило множество улиц, ряд станций столичного метро также закрылись из-за подтопления.

В четверг утром парки и скверы во французской столице все еще закрыты по причине сохраняющихся погодных рисков.

Ранее стало известно, что мощный шторм обрушился на Париж.