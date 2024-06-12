Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Алматинской области

Крупные ДТП, Происшествия
135
Дана Аменова
Корреспондент

Возбуждено уголовное дело

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На 105-м километре автодороги «Алматы – Шелек – Хоргос» водитель иномарки не справился с управлением и опрокинул машину, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП региона

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции.

«В результате четверо пассажиров от полученных травм погибли на месте ДТП. Водитель и двое пассажиров с различными телесными повреждениями госпитализированы в больницу села Шелек», – детализировали в правоохранительных органах.

По факту с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное дело, добавили в ДП.

#гибель #ДТП #жертвы #трасса

Популярное

Все
Преодоление. Пять лет созидания
Признать БВУ соучастниками мошеннических схем предлагают юристы
Семейный психолог, руководитель психологического центра и НПО «Мое возрождение» Альвина ЮСУПОВА говорит о том, как сохранить семью
Остановка по требованию аудита
Семнадцать видов вторсырья принимали на экоакции, посвященной Всемирному дню окружающей среды
Свыше 151 млн тенге выплачено фермерам Приуралья за погибших во время паводка сельхозживотных
Привели в порядок окраину
Отряд «Жасыл ел» привлекут к строительству домов для пострадавших от паводков
20 процентов или шанс на жизнь?
Посевную кампанию завершают фермеры Северного Казахстана
Впустите радость в свою жизнь!
Объединяя усилия: ГЧП призвано органично дополнять реформы в сфере привлечения инвестиций
Быть сильными, ловкими, смелыми
Бег делает мир чище и добрее
Учат быть солдатом
Акцию «Обменяй мусор на подарок» провели в парке Караганды
Чистоте в городах мешает мусор в головах
Еще одна напасть – саранча
Второй хлеб заявил о себе на полях
В Усть-Каменогорске представили научное наследие Алтая Аманжолова
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Дело Бишимбаева: Брат Салтанат Нукеновой рассказал о подготовке к апелляционному суду
Делегация Penn State прибыла в Казахстан для переговоров с Satbayev University
Знание государственного языка сыграло для Марины Сахаровой судьбоносную роль
Для бабушки она всегда құлыншақ и ботақан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
В Актюбинской области отремонтируют 866 км автодорог
Аида Балаева рассказала о создании Казахстанского культурного центра в Пекине
Касым-Жомарт Токаев подарил реанимобиль НКЦЭМ
Дистанционная работа: быть или не быть?
Яркий мотопробег и выступления парашютистов создали праздничную атмосферу в Алматинской области
95-й сезон Алматинского ипподрома обещает стать самым зрелищным
Карина Мамаш заявила об угрозах от родственников мужа–дипломата
Массовые нарушения выявлены в системе образования
Кого винить, если у поварихи маникюр, а школьная посуда – в трещинах?
Без вести пропавшая студентка колледжа нашлась в Акмолинской области
Председатель Мажилиса назвал обоснованной критику в адрес правительства
Президент ознакомился с ходом строительства нового корпуса ННОЦ
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения

Читайте также

Турист умер от жары в степи под Байконуром
Детей сбили насмерть на дороге в Алматинской области
В Костанайской области утонули два человека за один день
Вице-президент Малави погиб при крушении самолета

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]