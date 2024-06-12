Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Алматинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На 105-м километре автодороги «Алматы – Шелек – Хоргос» водитель иномарки не справился с управлением и опрокинул машину, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП региона

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции.

«В результате четверо пассажиров от полученных травм погибли на месте ДТП. Водитель и двое пассажиров с различными телесными повреждениями госпитализированы в больницу села Шелек», – детализировали в правоохранительных органах.

По факту с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное дело, добавили в ДП.