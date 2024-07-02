Смертельное ДТП с автобусом в Алматы: подозреваемую отпустили домой

Адвокат кинопродюсера Анель Сартаевой Канат Альсеитов в соцсетях рассказал, что его подзащитной смягчили меру наказания на период следствия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал «Криминальный Казахстан»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он отметил, что прошла апелляция, на которой были услышаны его доводы.

«На период расследования Анель будет находиться под домашним арестом и сможет ухаживать за своим ребенком», – отметил Канат Альсеитов.

Напомним, что страшная авария произошла 26 июня в Алмалинском районе Алматы. В результате ДТП погиб один человек и 25 пострадали.

Спровоцировавшим аварию водителем оказалась 28-летняя Анель Сартаева — продюсер фильмов и сериалов.