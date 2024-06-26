В Алматы в результате ДТП с участием автобуса погиб пассажир

Крупные ДТП
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом возбуждено уголовное дело, передает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции Алматы

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Авария произошла в 14 часов 20 минут в Алмалинском района Алматы. 

По предварительным данным, водитель автомашины марки «Киа», пересекая улицу Макатаева в южном направлении, допустила столкновение с автобусом 18-го маршрута, обслуживаемым частным перевозчиком ТОО «City-Bus». После чего автобус допустил наезд на препятствие.  

«В результате ДТП за медицинской помощью обратились 16 пассажиров автобуса, еще один пассажир скончался на месте происшествия. По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы», - говорится в сообщении полиции. 

 

#ДТП #Алматы #автобус #пассажир

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