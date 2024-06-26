В Алматы в результате ДТП с участием автобуса погиб пассажир

По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом возбуждено уголовное дело, передает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции Алматы

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Авария произошла в 14 часов 20 минут в Алмалинском района Алматы.

По предварительным данным, водитель автомашины марки «Киа», пересекая улицу Макатаева в южном направлении, допустила столкновение с автобусом 18-го маршрута, обслуживаемым частным перевозчиком ТОО «City-Bus». После чего автобус допустил наезд на препятствие.