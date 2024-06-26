В Алматы в результате ДТП с участием автобуса погиб пассажир

По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом возбуждено уголовное дело, передает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции Алматы
Авария произошла в 14 часов 20 минут в Алмалинском района Алматы.
По предварительным данным, водитель автомашины марки «Киа», пересекая улицу Макатаева в южном направлении, допустила столкновение с автобусом 18-го маршрута, обслуживаемым частным перевозчиком ТОО «City-Bus». После чего автобус допустил наезд на препятствие.
«В результате ДТП за медицинской помощью обратились 16 пассажиров автобуса, еще один пассажир скончался на месте происшествия. По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы», - говорится в сообщении полиции.