Шестеро иностранцев погибли в аварии близ казахстанско-российской границы

ДТП
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Венера Баталова
корреспондент

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

20 мая утром на автодороге «Алматы – Екатеринбург», примерно в двух километрах от пограничного поста «Кайрак», водитель автомобиля Ford Transit, перевозивший 10 пассажиров - иностранных граждан, столкнулся с грузовым автомобилем DAF, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Костанайской области

В результате аварии на месте погибли шесть человек, еще пятеро с различными травмами доставлены в Карабалыкскую районную больницу.

«По данному факту полицией начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся все необходимые следственные действия», - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции обращаются к водителям с призывом соблюдать правила дорожного движения - быть внимательными за рулём, не превышать скорость и всегда оценивать безопасность совершаемых маневров.

#гибель #ДТП #иностранцы

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