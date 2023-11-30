Смертельный пожар в Алматы: хостел работал незаконно

Хостел в Алматы, в котором произошел пожар, работал незаконно. Об этом сообщил руководитель управления градостроительного контроля города Бахытжан Наурзбеков на брифинге в РСК, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МЧС РК

Хостел в Алматы, в котором из-за пожара погибли 13 человек, не имел разрешение на оказание услуг по проживанию людей. Целевое назначение объекта – магазин, отметил Наурзбеков. К тому же, согласно строительным и санитарным нормам, открытие хостелов в подвальных помещениях и на цокольных этажах запрещено.

Все хостелы, которые находятся в Алматы, обязаны проводить регистрацию и переоборудование под объект временного проживания людей в управлении городского планирования и урбанистики города.

«На сегодняшний день в Алматы работают больше 200 хостелов. К нам периодически поступают заявления о том, что в жилых домах помещения начинают переоборудовать под хостелы. При открытии данных объектов обязательно должны быть отдельная входная группа и соответствующее заключение от департамента санитарно-эпидемиологического контроля, а также разрешение на переоборудование от управления городского планирования и урбанистики города Алматы. В случае, если таких согласований нет, то мы после регистрации в органах прокуратуры проводим проверку таких объектов. Принимаем административные меры и дальше направляем материалы в суд для приведения в соответствие либо для полного закрытия таких объектов. С начала 2023 года на 5-7 незаконных хостелов нам поступали жалобы. Сейчас материалы по ним находятся в суде», – сообщил Бахытжан Наурзбеков.

Аналогичную информацию на брифинге дал и министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов. По его словам, нарушена норма о запрете переоборудования подвального помещения под хостел.

Ранее глава МЧС осмотрел место пожара.

Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров – подвальном помещении загорелись домашние вещи, матрасы, дверной проем.

При тушении обнаружены 13 погибших – 9 казахстанцев, двое россиян и 2 гражданина Узбекистана. Все погибшие мужского пола, возраст – от 15 до 39 лет.

«Предприниматель нарушил норму о запрете переоборудования под хостел подвального помещения без целевого назначения. Разрешений на организацию хостела госорганы не давали», – подчеркнул Шарипханов.

Также министр отметил, что в хостеле была автоматическая пожарная сигнализация, которая сработала при пожаре. Хостел относится к объектам низкой степени риска, поэтому государственный контроль в области пожарной безопасности здесь не проводился.

Для установления причин пожара и гибели людей назначены необходимые экспертизы. Задействована оперативная группа МЧС.

Напомним, 30 ноября 2023 года ночью в одном из хостелов Алматы произошел пожар. В нем на момент ЧП находились 72 человека (в том числе 12 студентов), 59 из них эвакуировались сами. 13 человек погибли, пятеро пострадали, одного из них госпитализировали.

По данным алматинской полиции, из 13 погибших четверо – иностранцы (двое граждан России и двое граждан Узбекистана), 9 казахстанцев.

Создана правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий пожара. Зарегистрировано уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".

Всех эвакуированных постояльцев акимат города разместил во временном жилье.

Глава государства выразил соболезнования родным и близким граждан Казахстана и иностранных государств, погибших в хостеле в Алматы.

Родственники казахстанцев, погибших при пожаре в хостеле Алматы, получат материальную помощь по 1 млн тенге.