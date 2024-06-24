СМИ: Взрывы прогремели на промышленном объекте в Шотландии

В Шотландии начался сильный пожар на промышленном объекте, гремят взрывы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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Как пишет газета Sun, сильный пожар начался на промышленном объекте недалеко от шотландского города Глазго, прогремела серия взрывов.

«Пожарные бригады направились в шотландскую промышленную зону... как сообщается, на фоне сильного пожара были слышны взрывы», — пишет издание.

Очевидец рассказал газете, что полиция оцепила дороги вокруг объекта, при этом было слышно множество взрывов.

По словам местного жителя, пожар становится все сильнее, при этом, судя по всему, экстренным службам не удается с ним справиться.

Сообщений о жертвах нет.