Снег и дожди идут в Казахстан

РГП "Казгидромет" предоставило прогноз погоды по республике на 7-9 апреля, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в Казахстан придут осадки в виде снега и дождя.

"В предстоящие трое суток, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, на большей части территории республики ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут осадки в виде снега и дождя, в южной половине - дожди с грозами, в южной части, в центре и на востоке страны - сильные осадки в виде дождя", - проинформировали синоптики.

По республике будут наблюдаться туманы, усиление ветра, отметили в Казгидромете.

На северную половину республики окажет влияние Западный антициклон, с которым в конце периода будет погода без осадков, добавили в метеослужбе.