Снежная буря в Астане привела к разрушениям и транспортному коллапсу

Спасатели рекомендуют жителям столицы без особой необходимости не покидать пределы города. Опасность представляет ураганный ветер, который сносит ограждения, опоры освещения и рекламные конструкции, передает Кazpravda.kz.

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Астана во власти снежной стихии. Резкое похолодание после потепления превратило улицы города в снежное царство.

"В столице, 15 апреля, временами снег, низовая метель, гололед, ветер юго-западный с переходом в северо-восточный 15-20 с порывами 23 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью и днем до 5-7 мороза", - сообщили в Казгидромет.

В некоторых районах шквальный ветер сорвал рекламные щиты, остановки, урны, опоры освещения, ограждения на стройобъектах и облицовочные плиты.

Спасатели выезжали более 10 раз на места обрушения.

На данный момент в связи с плохой видимостью, сильным ветром, метелью, верховым снегом и гололедом движение на автодорогах республиканского значения для всех видов транспортных средств по всем шести направлениям закрыто. На трассе Астана - Қостанай движение открыто только до поселка Кажымукан.

Пять автоколонн общей численностью в более 700 грузовых и легковых автомашин, оказавшихся на трассе, акмолинские полицейские сопроводили до пунктов назначения.