Спорт
Снежный этап «Джиро»

Лидерство в генеральной классификации захватил Найро Кинтана, Фабио Ару переместился на 6-е место, проигрывая колумбийцу три с половиной минуты. К слову, итальянец продолжает борьбу за звание лучшего молодого гонщика «Джиро», занимая в этом зачете 3-е место. А в командной борьбе «Астана» идет на 5-й позиции. Здесь впереди AG2R, Omega Pharma – Quick-Step и Tinkoff-Saxo. 

Очередная победа Каната

17 поединков – 17 побед, 14 из которых – нокаутом. Таков теперь послужной список казахстанского боксера-профессионала Каната Ислама в соревнованиях WBA. 

Очередную викторию наш 29-летний спортсмен (первый средний вес) одержал в Колумбии, в городе Барранкилья, над хозяином ринга Франсиско Кордеро. Из 11 раундов соперникам довелось провести неполных три: колумбиец под напором казахстанца был вынужден досрочно капитулировать.

В ожидании шоу

01 В ближайшие дни жителей Алматы и Астаны ожидает великолепное зрелище – ледовое шоу Дениса Тена и его знаменитых друзей. В нашей стране гвардия прославленных олимпийцев собралась заранее, чтобы обсудить программу гастролей и провести репетиции под живые звуки симфонического оркестра. Несмотря на полную загруженность, гости нашли время для встречи с алматинскими журналистами.

Вел пресс-конференцию сам Денис Тен и справился великолепно: во всяком случае, «отмолчаться» на ней не удалось никому, каждому из гостей было задано по несколько вопросов, и они с удовольствием пообщались с журналистами. Да и казахстанский фигурист во время представления друзей не скупился на добрые слова в их адрес. 

Представители СМИ пообщались с японцами Мао Асада и Дайсукэ Такахаси, швейцарцем Стефаном Ламбьелем, американцем Эваном Лайсачеком, россиянами Татьяной Волосожар и Максимом Траньковым, итальянкой Каролиной Костнер. 

Завершился первый раунд

На теннисном турнире «Ролан Гаррос» в столице Франции завершился первый раунд одиночных соревнований. В следующую стадию вышли казахстанцы Михаил Кукушкин, который теперь сыграет с Джоном Изнером (США), Александр Недовесов (его очередной соперник – Томаш Бердых из Чехии) и Ярослава Шведова (Полин Пармантье, Франция).

На старте мужского парного разряда Михаил Кукушкин вместе с россиянином Теймуразом Габашвили взяли верх над Брэдли Кланом (США) и Нилом Скупски (Великобритания) – 7:6, 6:4. Ждет своего выхода на корт мужской дуэт Андрей Голубев (Казахстан) – Сэмюэл Грот (Австралия). А Ярослава Шведова, помимо одиночного разряда, выступит и в женском парном (с испанкой Анабель Мединой Гарригес), и в миксте (с бразильцем Бруно Соарешем).

Юрий МАКАРОВ

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