Снимали на телефон и издевались: дети подверглись насилию со стороны подростков в Алматы

В Алматы двое детей из одной семьи подверглись насилию со стороны подростков. Об этом сообщили в управлении полиции Турксибского района ДП Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Заявление местной жительницы о развращении двух ее малолетних детей зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования по статье 124 УК РК. Следствие проводится при строгом соблюдении принципов полноты, объективности и всесторонности. Обстоятельства дела будут предметно установлены. А к виновным лицам приняты меры в соответствии с законодательством РК", – рассказал начальник управления полиции Турксибского района Еркин Амантаев.

Ход расследования взят на контроль руководством МВД и ДП Алматы.

Напомним, ранее в социальных сетях появился пост от матери двоих детей о том, что ее дети подверглись насилию со стороны подростков. Кроме того, они все снимали на телефон.