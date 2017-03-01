Уязвимые заключенные – это те, кто в силу возраста, пола, здоровья, правового или политического статуса сталкиваются с повышенным риском для собственной безопасности или благосостояния. Их количество в тюрьмах заметно возросло в последние годы. Чаще всего в их числе оказываются женщины и дети, представители ЛГБТ-сообщества, люди с ограниченными возможностями, иностранцы, больные туберкулезом и ВИЧ/;СПИДом.

Проект, полное название которого звучит «Поддержка судебной реформы Казахстана: повышение потенциала организаций гражданского общества с целью улучшения доступа уязвимых категорий осужденных к правосудию», направлен на активизацию общественных институтов в предоставлении основных услуг уязвимым группам, а также на укрепление коор­динации и взаимодействия между организациями гражданского общества, работающими в системе уголовного правосудия.

Инициатива реализуется при поддержке Представительства Европейского союза в Казахстане.