​Снижая риски

494
Полина Федорова

Уязвимые заключенные – это те, кто в силу возраста, пола, здоровья, правового или политического статуса сталкиваются с повышенным риском для собственной безопасности или благосостояния. Их количество в тюрьмах заметно возросло в последние годы. Чаще всего в их числе оказываются женщины и дети, представители ЛГБТ-сообщества, люди с ограниченными возможностями, иностранцы, больные туберкулезом и ВИЧ/;СПИДом.

Проект, полное название которого звучит «Поддержка судебной реформы Казахстана: повышение потенциала организаций гражданского общества с целью улучшения доступа уязвимых категорий осужденных к правосудию», направлен на активизацию общественных институтов в предоставлении основных услуг уязвимым группам, а также на укрепление коор­динации и взаимодействия между организациями гражданского общества, работающими в системе уголовного правосудия.

Инициатива реализуется при поддержке Представительства Европейского союза в Казахстане. 

Популярное

Все
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Самая большая ценность
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Китайский поезд с товарами проедет через Казахстан в Азербайджан
«Отмена запрета на продажу земли иностранцам»: полиция Алматы сделала заявление
В Нью-Йорке аномальный холод продлится две недели
Более 50 человек погибли в Польше из-за морозов
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Национальным днем печати
Создан Казахстанско-китайский научный аграрный центр
Карлос Алькарас стал победителем Australian Open
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Премьер-министр: новая Конституция формирует устойчивую и предсказуемую модель развития Казахстана
Рыбакина обратилась к фанатам после триумфа на Аustralian Оpen
Число пожаров в отопительный сезон снижается
Стартовый капитал – для каждого маленького казахстанца
Серик Сапиев и его заместитель освобождены от занимаемых должностей
Продукция отправится в Эстонию
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Какие изменения ждут Атырау?
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]