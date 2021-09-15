​Снижен тариф на тепло

Тариф снижен на тепловую энергию, поставляемую горожанам АО «3-Энергоорталык». Соответствующий приказ подписан главой департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Шымкенту.

Согласно приказу, тариф по производству тепловой энергии, отпускаемой этим коммунальным предприятием, должен быть снижен с 4 595,24 тенге до 4 384,4 тенге за Гкал.

Начиная с 1 октября стоимость 1 Гкал снизится в среднем на 210 тенге, или на 4,6%. Для жителей, в домах которых установлены приборы учета, стоимость 1 Гкал уменьшится с 2 674,52 до 2 606,65 тенге. Для тех же потребителей, в домах которых не установлены приборы учета тепла, тариф с 5 261,02 тенге за 1 Гкал опустится до 5 127,52 тенге.

Основанием для снижения тарифа послужило истечение срока действия ранее утвержденных тарифов, действующих до 1 октября 2021 года. ГКП «Куатжылуорталык-3», занимающееся пос­тавкой тепловой энергии от АО «3-Энергоорталык», разработало тарифы на услуги по передаче и снабжению тепловой энергии и предоставило расчеты в ДКРЭМ Шымкента. После проверки произведенных расчетов ведомство согласовало сниженные тарифы на услуги теплоснабжения.

В ДКРЭМ Шымкента подсчитали, что горожане смогут сэкономить в общей сложности около 50 млн тенге. Снижение оплаты за тепло стало хорошей новостью, особенно для тех, кто задолжал коммунальщикам за услуги, полученные в предыдущие отопительные сезоны. А сумма общего долга немаленькая – более 230 млн тенге.

Причем среди должников есть такие потребители, которые умудряются не платить за отоп­ление годами. На них не действуют ни уговоры, ни попытки пристыдить. Вот и приходится добиваться оплаты через суд, решение которого обязательно к исполнению. Только вот к сумме долга в таком случае добавляются судебные издерж­ки и пени.

На предприятии провели анализ и выяснили, что больше всего злостных неплательщиков проживает в Енбекшинском районе. Чаще всего квитанции игнорируют владельцы частных домостроений, многие из них совсем не бедные. Среди должников есть абоненты, задолжавшие сотни тысяч тенге.

Между тем коммунальному предприятию эти средства нужны для подготовки к очередному отопительному сезону, до начала которого осталось совсем немного. Необходимо закупать топливо, завершать ремонтную кампанию и платить зарплату сотрудникам.