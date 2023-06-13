Собачья жизнь

Более сотни собак и кошек ждут своих новых хозяев в ветеринарной службе «Семейвет». А пока их не нашлось, отловленные на городских улицах Шарики и Жульки проживают в пункте временного содержания.

Здесь, на частной территории бывшей свинофермы, дружно проживают 63 собаки и 38 кошек. Крупные гавкающие содержатся на привязи, а вот кошки, как и положено, гуляют сами по себе.

«Они не агрессивны. Если животное не опасно для окружающих и не болеет, то и смысла его усыплять нет. Поэтому четвероногие находятся здесь – пристраиваем их к новым хозяевам», – рассказали в ветслужбе.

Каждый день сотрудники службы отлова отправляются в приют, где ухаживают за питомцами. Причем за свой счет. Из-за отсутствия финансирования сами собирают деньги.

Конечно, условия в «питомнике» не ахти какие. Но здесь хотя бы о животных проявляют мало-мальскую заботу.

Ухаживает за сотней собак и кошек единственная сотрудница – принять в штат кого-то еще не позволяет бюджет. Да и не каждый согласится за мизерную зарплату кормить питомцев и убирать за ними. Но на работу женщина не жалуется, считает, что уход за ними – дело благородное.

В месяц удается пристроить две-три собаки. Кошек же граждане желают завести к зиме, когда в частных домах появляются мыши. Когда животное забирают, составляется акт. Есть договоренность: если Мурка или Тузик не прижились в новом доме, то хозяева возвращают их обратно.

«В среднем за неделю поступает около десяти животных, может, даже меньше. Желающих завести собаку или кошку у себя дома мало, но все же удается пристраивать», – сообщили в ветслужбе.

В областном управлении ветеринарии рассказали, что финансирования на содержание пока нет. Раньше это сделать не могли из-за отсутствия средств, а сейчас необходимо дождаться завершения конкурсных процедур. В городе есть один приют – фонд «Четыре лапы+», который открыли волонтеры, но и им приходится постоянно объявлять сбор средств и самого необходимого на содержание животных. Местные власти пообещали построить новый приют, но это дело времени.

– На самом деле это не питомник, а место временного содержания – частная территория, которая была предоставлена на безвозмездной основе. В настоящее время бюджет на содержание животных еще не выделен. Конкурс завершится уже на днях. Тогда будет выбран услугодатель, которому будет направлено финансирование. Средства предусмотрены. В настоящее время в городе государственных приютов и питомников, к сожалению, нет. В Семее планируется строительство нового приюта, уже выделено место под него и, насколько мне известно, предусмотрены средства на разработку проектно-сметной документации, – рассказал руководитель управления ветеринарии облас­ти Ержан Барышев.

Ну а пока сотрудникам ветеринарной службы придется за свой счет покупать корм и все необходимое для четверолапых и искать для них крышу над головой.