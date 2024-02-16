Собаки помогли раскрыть более 500 преступлений

Четвероногие следопыты помогли в раскрытии 190 краж, 16 грабежей, 2 разбойных нападений, 7 убийств и 129 наркоправонарушений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Эта статистика с начала года. Кроме того, из незаконного оборота изъято около 130 кг наркотических средств.

– В органах внутренних дел служебно-розыскные собаки несут службу по различным направлениям деятельности: следовые, патрульные, по поиску наркотических и взрывчатых веществ. Четвероногие помощники широко применяются в раскрытии преступлений. Буквально на днях в Актюбинской области при проверке автомашины служебно-розыскной собакой обнаружено около 60 кг наркотиков. Нередко с их помощью находятся преступники и без вести пропавшие лица, в том числе несовершеннолетние, - рассказал начальник отдела кинологической службы департамента по противодействию наркопреступности МВД Алмас Кунтуов.

Так, 16 января в Караганде пропал ученик третьего класса, при нем не было сотового телефона. Однако собака в тот же день по запаху нашла ребенка.

В целях недопущения фактов контрабанды наркотиков на постоянной основе проверяются почтовые отправления. Кроме того, кинологами отрабатываются аэропорты, железнодорожные вокзалы и пассажирские поезда.