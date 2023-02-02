Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: оглашен приговор

Происшествия
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Кратенко Андрей
arystan05@mail.ru

3 года лишения свободы – такое наказание назначил суд в Северо-Казахстанской области местному жителю, который выстрелил в женщину, собиравшую в поле ягоды, приняв ее за косулю, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: astana.sud.kz

Мамлютский районный суд рассмотрел уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности и незаконному приобретению, хранению, перевозке, ношению огнестрельного оружия и боеприпасов.

В суде было установлено, что 65-летний С. Лосеня незаконно приобрел нарезное спортивно-охотничье оружие с оптическим прицелом и патроны калибра 5,6 миллиметра.

11 июля 2022 года он двигался по проселочной дороге в направлении станции Баумана Жамбылского района и принял женщину в пшеничном поле за косулю, произвел прицельный выстрел из спортивно-охотничьего оружия. В результате пулевого ранения она скончалась.

Вина пенсионера доказана показаниями свидетелей и письменными материалами. Прокурор просил назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы. Потерпевшие поддержали позицию прокурора. С. Лосеня свою вину признал.

Обстоятельством, смягчающим ответственность и наказание подсудимого, суд признал его чистосердечное раскаяние. Отягчающим обстоятельством стало использование оружия в состоянии алкогольного опьянения.

Приговором суда Лосеня осужден по совокупности преступлений к наказанию в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

В пользу потерпевшего с осужденного взыскана компенсация морального вреда в 3 млн тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Между тем напомним, что по делу в июле прошлого года был задержан и бывший участковый инспектор отделения местной полицейской службы села Озерное Жамбылского района. 

«Предварительно установлено, что подозреваемый, являясь сотрудником полиции, находясь рядом с лицом, совершившим преступления, в том числе причинение смерти по неосторожности, не предпринял действий, входящих в круг его должностных обязанностей по предотвращению совершения уголовных правонарушений, что повлекло наступление тяжких последствий», – сообщали тогда в прокуратуре области.

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