Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: задержан бывший участковый инспектор

В Северо-Казахстанской области задержали бывшего участкового инспектора полиции по подозрению в бездействии по службе по делу о смертельном ранении женщины в лесу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram прокуратуры СКО.

Напомним, 11 июля 2022 года в больницу Жамбылского района СКО с огнестрельным пулевым ранением в области груди доставили 51-летнюю жительницу села Баумана. Женщина умерла по дороге в медучреждение. Сельчанка получила смертельное ранение, когда собирала ягоды.

По подозрению в совершении данного преступления задержали 65-летнего односельчанина, действия которого квалифицированы по уголовным статьям 104 части 1 (причинение смерти по неосторожности), 287 части 3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов). По словам подозреваемого, из винтовки он стрелял в грачей, а когда обнаружил раненую женщину, сразу же сообщил участковому инспектору полиции в ближайшее село.

Между тем, как сообщили сегодня в надзорном органе, бывший участковый инспектор отделения местной полицейской службы села Озерное Жамбылского района задержан и водворен в изолятор временного содержания по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 370 УК (бездействие по службе).

«Предварительно установлено, что подозреваемый, являясь сотрудником полиции, находясь рядом с лицом, совершившим преступления, в том числе причинение смерти по неосторожности, не предпринял действий, входящих в круг его должностных обязанностей по предотвращению совершения уголовных правонарушений, что повлекло наступление тяжких последствий», – пояснили в прокуратуре.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.

Следственное управление Департамента полиции области по уголовным делам проводит следственно-оперативные мероприятия, назначены судебные экспертизы. Окончательная квалификация деяний подозреваемых лиц будет дана по результатам расследования.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры области.