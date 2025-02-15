Собственники жилья могут самостоятельно отремонтировать пожарные системы

По информации заместителя директора ТОО «Өркен қала» Гульвиры Абетовой, для участия в госпрограмме надо подать им заявку. Предварительно жильцы должны подготовить акт освидетельствования текущего состояния пожарной системы, утвердить на общем собрании проект проведения работ, смету, поставщиков услуг, а также ответственных лиц при приемке работ, включая ее скрытые виды. Собрание правомочно принимать решение при наличии более половины от общего числа собственников квартир и нежилых помещений. Решение принимается при согласии большинства от общего числа участников собрания.

ТОО «Өркен қала» оказывает собственникам жилья необходимую консультативную и правовую помощь при подготовке к подаче заявок. Согласно правилам, бюджетные средства могут быть выделены на срок от 7 до 15 лет. Сумма расходов на капремонт пожарной системы, возлагаемая на каждую квартиру или нежилое помещение, рассчитывается в соответствии с долей в общем имуществе объекта кондоминиума, принадлежащей собственнику.

Заместитель начальника ДЧС города Астаны Мадияр Мурзагельдиев рассказал, что в 2024 году по поручению акима во всех многоквартирных жилых домах столицы совместно с местными исполнительными органами были проведены противопожарные осмотры и профилактические беседы с управляющими организациями. По результатам установлено, что практически во всех проверенных объектах системы противопожарной защиты неисправны или функционируют не в полном объеме.

Профилактической работой по пожарной безо­пасности жилой сектор охвачен в полном объеме, заверяют сотрудники ЧС. Однако с начала отопительного сезона в Астане произошло 105 пожаров, в которых погибли девять человек. Значительный рост пожаров наблюдается именно в многоквартирных жилых домах.

Проведенный анализ противопожарного состоя­ния 1 065 МЖК показал, что треть их эксплуатирует­ся с неисправными системами противопожарной защиты (пожарная сигнализация, водоснабжение, противодымная защита). Обслуживаются системы противопожарной защиты ненадлежащим образом. Это приводит к их выходу из строя и дальнейшему расхищению. В итоге обязанность по восстановлению данных систем возлагается на жильцов, что им зачас­тую не по силам.