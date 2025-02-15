Собственники жилья могут самостоятельно отремонтировать пожарные системы
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О модернизации пожарных систем в многоэтажках в ходе совместного брифинга рассказали представители столичного департамента по чрезвычайным ситуациям и ТОО «Өркен қала», являющегося оператором государственной программы по капитальному ремонту МЖК. Теперь собственники жилья могут отремонтировать пожарные системы как часть объектов кондоминиума в рамках реализуемой в Астане госпрограммы, которая предполагает выделение беспроцентного финансирования на условиях возврата.