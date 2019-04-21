Событийный туризм притягивает все большее количество людей – Байбек
Событийный туризм притягивает все большее количество людей в Алматы. Такое мнение озвучил аким города Бауыржан Байбек, передает Kazpravda.kz.
"Открыл Алматы марафон. 17 тысяч зарегистрированных участников из 53 стран мира. Событийный туризм притягивает все большее количество людей. Ежегодно проводим более 50 таких международных спортивных и культурных ивентов. Алматы посетило более 1 млн. туристов с ростом на 12%", – написал аким Алматы в своем Twitter.
Напомним, сегодня в Алматы проходит восьмой по счету "Алматы Марафону" – самый масштабный благотворительный спортивный ивент в Центральной Азии. "Алматы Марафон" ежегодно собирает на старте любителей спорта и активного образа жизни. Участникам представлены на выбор пять дистанций: Марафон (42 километра 195 метров), Полумарафон (21 километр 97,5 метра), 10 километров, Детская дистанция 3 километра (10-14 лет) и Экиден (марафонская эстафета).