Соглашение о сотрудничестве с Узбекистаном при ЧС ратифицировал Сенат Парламента РК

Сенат Парламента Казахстана ратифицировал Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Как отмечается в заключении к документу, сотрудничество в рамках соглашения предусматривает организацию и проведение мониторинга опасных техногенных и экологических процессов, природных явлений, обмен опытом в организации подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе по оказанию первой медицинской помощи.

Также предусмотрены организация взаимодействия соответствующих государственных органов при ликвидации ЧС, оценка риска для окружающей природной среды и населения в связи с возможными загрязнениями в результате промышленных аварий, катастроф и стихийных бедствий, предотвращение и ликвидация стихийных бедствий, оказание содействия в прохождении гуманитарного груза.

Кроме того, стороны будут сотрудничать в организации и проведении совместных макросейсмических исследований последствий землетрясений, возникших на трансграничных территориях, и подготовке специалистов в учебных заведениях, обмениваться стажерами, преподавателями, учеными и специалистами.

«В соответствии с соглашением помощь оказывается на основании письменного запроса, в котором предоставляется информация о характере чрезвычайной ситуации, указываются виды, объем, место и сроки предоставления необходимой помощи. Помощь в ликвидации чрезвычайных ситуаций оказывается путем направления групп по оказанию помощи, соответствующего оснащения, материалов обеспечения либо в иной запрашиваемой форме. Оснащение и материалы обеспечения освобождаются от таможенных пошлин, налогов и сборов», – говорится в заключении.

Согласно документу для оказания срочной помощи и оперативной переброски сил уполномоченные органы сторон разрабатывают и согласовывают дополнительную инструкцию о возможности использования воздушных судов и механизм взаимодействия представителей государственных органов (пограничные, таможенные, фитосанитарные, карантинные службы) по вопросам упрощения процедуры пересечения границ в приоритетном порядке.

Запрашивающая сторона возмещает предоставляющей стороне расходы, связанные с оказанием помощи. Вопрос о возмещении расходов за топливо и техническое обслуживание воздушных судов будет решаться отдельно в каждом конкретном случае.