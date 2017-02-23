​Согласно приоритетам

В рамках своей компетенции я выделил из текста Послания Президента Республики Казахстан частично второй и третий, а также пятый приоритеты.

Хотел бы дать свою позитивную оценку этим инициативам и основным направлениям их исполнения. Они тесно переплетены между собой и являются важной основой сохранения стабильного роста и улучшения финансовой экономической системы страны.

Необходимо обратить внимание, что без обеспечения прозрачности финансовой кредитной системы, уменьшения ненужных бюрократических процедур и реализации комплекса мер по противодействию коррупции Третья модернизация не сможет быть осуществлена оперативно и с высокой эффективностью.

Поэтому, без сомнения, указанные в Послании приоритеты должны быть как можно быстрее перенесены в программы различных министерств и ведомств, чтобы перейти на уровень конкретных мероприятий. Также можно порекомендовать, чтобы контроль эффективности их исполнения был поручен не только государственным учреждениям, но и осуществлялся в тесном взаимодействии с общественными организациями.