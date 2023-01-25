Сохраняем баланс

Согласно изменениям, иностранцы, пребывающие без визы, смогут находиться в нашей стране 30 дней. Но в течение полугода общий срок их пребывания не должен превышать 90 дней. Те же самые правила распространяются и на граждан ЕАЭС. В итоге теперь иностранцы уже не смогут, как раньше, по истечении срока пребывания выехать за пределы страны и вновь заехать, чтобы просто обновить даты.

К слову, в международной прак­тике действуют аналогичные требования. Например, если вы поедете в Грузию, то и там нельзя будет находиться более 90 дней в течение полугода. Такие же правила действуют для граждан Казахстана в Беларуси, России и Украине. – В то же время какой-то единой универсальной модели регулирования миграционных процессов в мире не существует. Исходя из уровня социально-экономического развития и национальных особенностей, каждая страна формирует собственную миграционную политику, – отмечает кандидат юридических наук общественник Аян Турекулов. – Поэтому, безусловно, лица, принимавшие решение по изменению правил въезда в страну, учитывали как существующие, так и ожидаемые внутренние и внешние вызовы в сфере миграции населения, включая геополитическое положение Казахстана и повышенную турбулентность в международных делах.

Напомним, что после объявления в соседней России частичной мобилизации населения в нашу страну практически сразу заехало 200 тыс. россиян. Естественно, это отразилось на социально-экономической составляющей жизни казахстанцев. К примеру, отмечался резкий рост стоимос­ти аренды жилья.

– Неконтролируемое пребывание сотен тысяч иностранных граждан на территории Казахстана в среднесрочной перспективе порождает комплекс экономичес­ких, социальных, политических и других проблем, может выступить дестабилизирующим фактором для общества и государства. Более того, пребывание иностранцев, которые не адаптированы к культурным, социальным, природным и другим условиям, способствует возникновению социальной напряженности, может грозить стабильности в вопросах межнационального согласия, – добавил общественник. – Впрочем, в конкретно этой ситуации не все так страшно.

О том, что страхи несколько раздуты, говорят и сами иностранцы. Вадим (имя изменено) – один из тех, кто переехал в Казахстан в октябре 2022 года из-за мобилизации в России.

– В Казахстане я могу находиться до октября 2023 года, потому что официально числюсь здесь по работе, хотя на самом деле все не так. Проще говоря, я купил себе разрешение на временное проживание. Можно договориться и якобы трудоустроиться. Достаточно поискать информацию в Интернете или, как в моем случае, сделать это через знакомых. Поэтому не думаю, что и новые правила доставят какие-либо проблемы. Из любой ситуации можно найти выход, – раскрывает секреты Вадим.

Конечно, нельзя рассчитывать на нелегальное решение вопроса. Но при любом раскладе нововведения нацелены на защиту прав казахстанцев. Защита национальных интересов и государственных границ, по мнению Аяна Турекулова, стоит здесь на первом месте. Однако, наблюдая за международным опытом, мы должны понимать, что и привлечение иностранцев в страну – правильная и необходимая реальность. Ведь это дает нам целый ряд социально-экономических бонусов. Поэтому главное в данной ситуации – умение сохранять баланс.