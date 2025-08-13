Этот редкий вид занесен в Красную книгу Казахстана

Фото: ДП ВКО

В Восточно-Казахстанской области в ходе оперативно-профилактического рейда полицейские совместно с сотрудниками отряда по охране животного мира обнаружили в автомобиле сокола-балобана, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как рассказали в пресс-службе областного департамента полиции, данный вид занесен в Красную книгу Казахстана.

Помимо сокола, в салоне находились шесть голубей, которых браконьеры используют в качестве приманки для пернатых хищников.

«Водителю 55 лет, это житель Восточно-Казахстанской области, он доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств», - сообщили в департаменте.

По факту незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных возбуждено досудебное расследование по части 1 ст. 339 УК РК.

Сокол-балобан и голуби переданы в зоопарк Усть-Каменогорска.