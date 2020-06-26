Соль земли Приуральной

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Максут Иржанов, Западно-Казахстанская область

Знаю Виктора со студенческой скамьи: учились вместе 5 лет на факультете истории и педагогики Уральского педагогического института им. А. С. Пушкина (ныне Западно-Казахстанский гуманитарный университет им. М. Утемисова). Вчерашний школьник отличался в группе высоким ростом и огромной тягой к знаниям. Мне же, прошедшему двухлетнюю закалку в рядах Советской армии, немногословный Виктор показался на первый взгляд неуклюжим и замкнутым.

Но вскоре учеба, практика в пионерских лагерях, археологическая экспедиция и стройотряды доказали, что он очень активный, физически развитый и целеустремленный человек, на которого всегда можно положиться. Чего только стоит эпиграмма, помещенная в стенгазете во время археологических раскопок: «Милехин Витя и лопата заменяют экскаватор!»

Надо признать, что на прес­тижный в то время факультет истории и педагогики поступали не только для того, чтобы стать непременно учителем истории и обществоведения. Выпускники шли работать в милицию, комсомол, задумывались о карьере партийного работника… И все же многие выбрали учительскую стезю. Среди них – Виктор Милехин, выделяющийся сильным характером, трудолюбием, профессионализмом и талантом педагога.

Одну их своих книг известный педагог Василий Сухомлинский назвал «Сердце отдаю детям». Эти слова можно отнести и к трудовой биографии Виктора Милехина. Школа для него – второй дом, а все учащиеся – его дети. Все, что умеет и знает он, как-то само собой, ненавязчиво передается ученикам, которые становятся знатоками истории страны, краеведами и исследователями. В этом и заключается мастерство педагога.

Начав работать учителем истории и обществоведения в Рубежинской средней школе Приурального района (ныне район Байтерек), он одним из первых обратился к методикам Шаталова, Ильина, готовил интегрированные занятия. Уроки Милехина всегда информационно насыщены и эмоциональны. Он использует богатый краеведческий материал, помогающий ученикам лучше понять историю страны и родного края.

Одновременно с преподаванием Виктор Милехин начал заниматься краеведением и туризмом. В Рубежинской школе были сильны краеведческие традиции. Учителя Безбородников, Панченко, Жукалина, Паршикова передали ему эстафету краеведческой работы.

Участвуя в походах, экспедициях, слетах, он в 1988-м возродил клуб «Эврика». С 1987 года провел 35 водных, более 100 пеших походов, в том числе по Саратовской области и Беларуси. С 2006 года его ребята успешно участвуют в фестивалях «Пушкинская осень» и «Шолоховская весна» в селе Дарьинском. Члены краеведчес­кой группы – регулярно в числе призеров районного слета «Атамекен». Участвует и побеждает в конкурсах сам Виктор Милехин, подавая и в этом пример своим ученикам.

С 2014 года он преподает историю в Рубежинском колледже, продолжает руководить турис­тическим кружком в Областном центре детско-юношеского туризма и экологии. Ходит с ребятами в походы, рассказывает о родном крае, учит заботиться о нем.

В 2009-м вышла в свет первая книга Виктора Милехина «Нео­конченная песня костра», а в 2012-м – ее продолжение под наз­ванием «Соль земли Приуральной». Затем последовали другие: «О героях былых времен», посвященная землякам – участникам Великой Отечественной войны, и «Под парусами клуба «Эврика». В прошлом году совместно с коллегой-краеведом Дмитрием Алехиным издает книгу «Январцево. История села».

Прежде чем выйдет книга, Виктор Милехин размещает материалы на разных сайтах, советуется с земляками и коллегами. Отклики помогают ему внести изменения и дополнения в текст, еще раз проверить достоверность материала.

К 75-летию Победы были опуб­ликованы материалы о ветеранах Великой Отечественной, жизни рубежинцев дореволюционного и советского периодов. Часто рассказывает Милехин о встречах со знаменитыми людьми Приуралья – Николаем Корсуновым, Бисеном Жумагалиевым, Николаем Щербановым, Геннадием Дорониным, Татьяной Азовской, Виктором Фоминым и многими другими.

Изучением родного края Виктор Милехин начал заниматься задолго до принятия программы «Рухани жаңғыру». И задачи проек­та «Туған жер» перекликаются с задачами учителя и краеведа по воспитанию молодого поколения казахстанцев истинными патриотами. Любовь к малой родине, стремление рассказать о ней Виктор Милехин пронес через всю жизнь.

Почти 40 лет преподавательской и краеведческой деятельности Виктора Милехина – это пример преданности избранной профессии, своей стране, служения малой родине, каждый уголок которой он знает.

Дом Виктора Милехина находится на краю села, рядом протекает река Урал. Каждое утро у седого Урала начинается с зарядки, задач и задумок, которые он стремится претворить в жизнь. Для этого у него есть все: семья, школа, дети, поддержка коллег, односельчан, туристское братст­во…

Народная мудрость «Где родился, там и пригодился» тоже о нем. И значит, будут новые походы, новые книги, новые уроки и, конечно, новые ученики, которых Виктор Милехин научит любить родной край – так, как умеет это он.

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