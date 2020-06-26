Соль земли Приуральной
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Максут Иржанов, Западно-Казахстанская область
Знаю Виктора со студенческой скамьи: учились вместе 5 лет на факультете истории и педагогики Уральского педагогического института им. А. С. Пушкина (ныне Западно-Казахстанский гуманитарный университет им. М. Утемисова). Вчерашний школьник отличался в группе высоким ростом и огромной тягой к знаниям. Мне же, прошедшему двухлетнюю закалку в рядах Советской армии, немногословный Виктор показался на первый взгляд неуклюжим и замкнутым.