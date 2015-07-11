Солдат Актауского гарнизона осужден за убийство

На 8 лет колонии общего режима осудили солдата-срочника в Актау за убийство сослуживца, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.
Трагедия произошла весной в войсковой части 2018 Погранслужбы КНБ. По материалам следствия, ефрейтор Улжан Кайсаров вымогал у погибшего Жалгасбека Акжигитова 25 тысяч тенге. В одну из ночей он вывел парня в бытовое помещение и избил. От полученных травм тот скончался на месте.
Погибший, 19-летний солдат-срочник из южно-казахстанского села Чубарсу, успел отслужить только полгода. Он был старшим сыном в семье.