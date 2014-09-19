Солдат–срочник дезертировал из воинской части КНБ в Алматинской области

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Солдат–срочник сбежал из воинской части 2177 Пограничного авиационного полка Комитета национальной безопасности республики, сообщает телеканал КТК.
Часть дислоцируется в поселке Бурундай близ Алматы.
"Сегодня в 7 часов утра в войсковой части 2177 обнаружено отсутствие дневального по автопарку, рядового срочной службы Серика Даулетбай. Объявлен розыск пропавшего военнослужащего, проводятся оперативно–розыскные мероприятия", – сообщила начальник пресс-службы ПС КНБ РК Оксана Парпура.
Между тем, по данным источников телеканала, рядовой Даулетбай утром устроил в части драку – напал на другого солдата. А потом якобы бежал, прихватив с собой боевое оружие и 2 магазина к нему. Однако эта информация пока не подтверждена. При этом стало известно, что сбежавший – родом из села Жетысай Южно-Казахстанской области, он был призван в мае текущего года. Полиция уже распространила ориентировки.