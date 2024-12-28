Солидарность братских народов

«В этот тяжкий и грустный для наших стран момент высоко оцениваю, а также выражаю глубокую благодарность за оперативную реакцию Правительства, быструю и всестороннюю поддержку различных государственных органов Казахстана, сопереживание братского народа Казахстана. Правительство Азербайджана также в свою очередь мобилизовало все усилия по устранению последствий происшествия и впредь будет оказывать всестороннюю поддержку», – написал Али Асадов.

В свою очередь посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель поблагодарил Премьер-министра за посещение дипломатического представительства. Он подчеркнул, что братские страны показывают наглядный пример солидарности и взаимопомощи. Посол подчеркнул: трагедия продемонстрировала, что Казахстан и Азербайджан – союзники не на словах, а на деле. Такой высокий уровень сотрудничества вселяет оптимизм и уверенность в построении общего будущего на благо братских народов.

По поручению президентов Касым-Жомарта Токаева и Ильхама Алиева компетентные органы двух стран продолжают соответствующую работу.