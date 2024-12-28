Солидарность братских народов Статьи 28 декабря 2024 г. 1:30 404 Ануар Калмыков Премьер-министр Азербайджана Али Асадов посетил посольство Казахстана в Баку и оставил запись в книге соболезнований в связи с авиакатастрофой самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines под Актау. фото предоставлено посольством Казахстана в Азербайджане «В этот тяжкий и грустный для наших стран момент высоко оцениваю, а также выражаю глубокую благодарность за оперативную реакцию Правительства, быструю и всестороннюю поддержку различных государственных органов Казахстана, сопереживание братского народа Казахстана. Правительство Азербайджана также в свою очередь мобилизовало все усилия по устранению последствий происшествия и впредь будет оказывать всестороннюю поддержку», – написал Али Асадов. В свою очередь посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель поблагодарил Премьер-министра за посещение дипломатического представительства. Он подчеркнул, что братские страны показывают наглядный пример солидарности и взаимопомощи. Посол подчеркнул: трагедия продемонстрировала, что Казахстан и Азербайджан – союзники не на словах, а на деле. Такой высокий уровень сотрудничества вселяет оптимизм и уверенность в построении общего будущего на благо братских народов. По поручению президентов Касым-Жомарта Токаева и Ильхама Алиева компетентные органы двух стран продолжают соответствующую работу. #Актау #самолет #Азербайджан #крушение #Али Асадов