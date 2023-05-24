Солодка в законе

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Юрий Владимиров

Из-за хищнической заготовки лекарственные растения в республике могут скоро исчезнуть.

Об этом заявил вчера в Астане в ходе брифинга на площадке СЦК заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Ерлан Кутпанбаев.

По подсчетам природоохранного ведомства, только из-за нелегального сбора корня солодки бюджет республики в 2018–2022 годах потерял порядка 4 млрд тенге. Чтобы положить предел подобному экологическому и финансовому расточительству, был принят Закон РК «О растительном мире».

Разъясняя его нормы, Ерлан Кутпанбаев, в частности, сообщил, что растительный мир Казахстана составляют более 6 тыс. видов древес­но-кустарниковых и травянистых растений. Из них около полутора тысяч относятся к лекарственным растениям, 390 видов занесены в Красную книгу РК.

При этом более 700 растительных видов считаются эндемиками, то есть нигде, кроме Казахстана, они не произрастают. В список лекарственных растений, экспортируемых из страны, входят 14 видов, включая ферулу, цистанхе, ромашку и другие.

Если вопросы охраны, сохранения, восстановления и использования лесного фонда были урегулированы действующим законодательством, то лекарственное растительное сырье, многолетние насаждения, генетические и иные растительные ресурсы, расположенные на площади 94 млн га, до 2023 года фактически находились вне правового поля.

– В связи с этим, – констатировал заместитель председателя комитета, – наблюдалось неэффективное использование растительных ресурсов, разрушение мест их произрастания, вытеснение эндемиков чужеродными растениями, выращенными человеком. Все это грозило снижением разнообразия растений и деградацией естественных экологических систем.

Между прочим в ходе брифинга были приведены следующие данные таможенной статистики: с 2018 по 2022 год только в Китай (не считая Турции и США) было экс­портировано более 40 тыс. тонн корня солодки.

Теперь вступивший в силу Закон «О растительном мире» позволит проводить экономическую оценку состояния растительного мира по всей республике, подчеркнул Ерлан­ Кутпанбаев.

По словам спикера, сфера регулирования закона включает дикорастущие растения, их популяции и сообщества, а также зеленые насаждения. Положения документа не распространяются на сельскохозяйственные растения, а также на растения, произрастающие на приусадебных участках, участках для личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного строительства и озеленения.

Сбор грибов, ягод и лекарственных трав вне заповедных территорий и только для личных нужд по-прежнему остается бесплатным.

#Астана #медицина #экология #брифинг #РК #растения #лекарственные травы #Красная книга #солодка #корень содки

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