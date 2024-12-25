Солодку начали перерабатывать на юге

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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Предприятие по переработке корня солодки запущено в Жетысайском районе Туркестанской области. Произ­водство наладил частный инвестор, вложив в проект 600 млн тенге.

фото из архива "КП"

Мощность цеха позволяет перерабатывать 10 тыс. тонн сырья в год. В рамках первого этапа создано 56 рабочих мест. Примерно столько же местных жителей получат работу в следующем году, когда завершится реализация второго этапа. Минимальная цена, по которой компания закупает сырье, составляет 120 тенге за килограмм.

Корень солодки и продукты его переработки используются в косметологии, в создании пенящихся веществ для коктейлей, а также в производстве кваса, пива, безалкогольных напитков, халвы, шоколада, карамели и диетичес­ких киселей в качестве натурального подсластителя. В медицине солодка также имеет широкое применение, включая лечение сухого кашля, заболеваний почек и мочевыводящих путей, желудочно-кишечного тракта, суставов, артритов, ревматизма и других заболеваний.

В этом году в районе реализуется 11 инвестиционных проектов общей стоимостью 8,2 млрд тенге, на которых планируется создать 959 новых рабочих мест.

#производство #солодка #предприятие #корень солодки

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