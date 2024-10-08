СООБЩЕНИЕ Центральной комиссии референдума Республики Казахстан

Об итогах голосования на республиканском референдуме 6 октября 2024 года
В соответствии со статьями 31, 33 Конституционного закона Республики Казахстан «О республиканском референдуме» и на основании представленных протоколов территориальных комиссий референдума областей, городов республиканского значения и столицы о результатах голосования Центральная комиссия референдума Республики Казахстан сообщает:
общее число граждан Республики Казахстан, имеющих право участвовать в референдуме – 12 284 487;
число граждан, принявших участие в голосовании – 7 820 204 или 63,66 процента;
число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум – 5 561 937 или 71,12 процента принявших участие в голосовании;
число граждан, проголосовавших за отрицательное решение вопроса, вынесенного на референдум – 2 045 271;
число бюллетеней, признанных недействительными – 130 267.
Считать принятым решение по вопросу, вынесенному на референдум, так как в результате голосования за его положительное решение проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании.
Референдум по вопросу «Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?» состоялся, так как в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме.
Центральная комиссия референдума Республики Казахстан