СООБЩЕНИЕ Центральной комиссии референдума Республики Казахстан

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Об итогах голосования на республиканском референдуме 6 октября 2024 года

В соответствии со статьями 31, 33 Конституционного закона Республики Казахстан «О республиканском референдуме» и на основании представленных протоколов территориальных комиссий референдума областей, городов республиканского значения и столицы о результатах голосования Центральная комиссия референдума Республики Казахстан сообщает:

общее число граждан Республики Казахстан, имеющих право участвовать в референдуме – 12 284 487;

число граждан, принявших участие в голосовании – 7 820 204 или 63,66 процента;

число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум – 5 561 937 или 71,12 процента принявших участие в голосовании;

число граждан, проголосовавших за отрицательное решение вопроса, вынесенного на референдум – 2 045 271;

число бюллетеней, признанных недействительными – 130 267.

Считать принятым решение по вопросу, вынесенному на референдум, так как в результате голосования за его положительное решение проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании.

Референдум по вопросу «Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?» состоялся, так как в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме.

                                                                                               

Центральная комиссия референдума Республики Казахстан                                                                                                                                     

#казахстан #АЭС #референдум

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