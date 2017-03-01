​Сошьют, оденут и накормят

539
Асель Муканова

И это не предел, считает председатель Совета деловых женщин НПП «Атамекен» Лаззат Рамазанова. На брифинге в Службе центральных коммуникаций она сообщила, что в малом и среднем бизнесе Казахстана сегодня заняты около 700 тыс. деловых женщин с активной жизненной позицией.

– Занятость женщин в предпринимательстве значительно выросла, и такая положительная динамика имеет место благодаря поддержке государства и политике, проводимой нашим Президентом, – отметила Лаззат Рамазанова.

В 2016 году НПП впервые в пилотном формате запустила программу микрокредитования бизнеса в 6 регионах Казахстана: Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Костанайской и Мангистауской областях. Региональные советы деловых женщин ведут активную работу по реализации проекта. В рамках сервисной поддержки бизнеса в прошлом году женщинам предоставлено 18 тыс. услуг, информационное обеспечение в моно-, малых городах и районах получили более 45 тыс. предпринимательниц, обучение по программе «Бизнес-школа» прошли 8 тыс. женщин.

Львиная доля бизнес-леди занята в сфере услуг. Немало их трудится в сельском хозяйстве, и особенно активно они продвигают развитие кооперации на селе. Как отметила председатель Регионального совета деловых женщин Южно-Казахстанской области, директор ТОО «Asyl Arman» Алма Архабаева, жещинам трудно соперничать с мужчинами в плане разработки стратегий, особенно на юге, где мужчины предпочитают видеть их на вторых ролях. Но дамы способны обеспечить общество с хозяйственной точки зрения: пошить, одеть красиво, вкусно накормить.

Однако есть и исключения: Светлана Кошелева из Восточно-Казахстанской области, например, единственная женщина-кузнец в Казахстане. При поддерж­ке Кокпектинского районного филиала Совета деловых женщин она получила двухмиллионный кредит по «Дорожной карте занятости» и открыла свой мини-цех, где изготавливают до 10 наименований кованых изделий.

– Женская активность высока, но есть и трудности, – говорит Алма Архабаева. – Отрадно, что в Казахстане действуют 18 прог­рамм поддержки бизнеса, сейчас появляются женские виды кредитования. Нужна также поддержка матерей-одиночек и многодетных матерей.

Председатель Регионального совета деловых женщин Мангис­тауской области Сауле Салихова в свою очередь рассказала, что в Мангистауской области 52% населения составляют женщины, и среди них очень низкая самозанятость. Необходимо вовлекать в бизнес сельчанок. На селе женщины обладают определенной ментальностью, и самое трудное для них – это сделать первый шаг.

