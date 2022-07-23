Сосновую аллею вырубили во дворе школы в Текели: возбуждено уголовное дело

Полиция инициировала уголовное дело по вырубке сосен на территории школы в городе Текели, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Жетысуской области.

Вырубка сосновой аллеи на территории одной из общеобразовательных школ Текели привлекла внимание не только общественности, но и полиции, которая инициировала по факту уголовное расследование.

Видео вырубленных деревьев появилось в соцсетях. По утверждению автора поста, видеозапись была произведена на территории школы в Текели, администрация которой распорядилась о вырубке 16 сосен. Горожан возмутил факт уничтожения хвойных деревьев, относящихся якобы к редкому виду крымской сосны.

При проверке факт подтвердился. Дирекция школы пояснила, что деревья могли упасть при сильном ветре, а также затемняли окна в учебных классах, и решение о вырубке якобы было согласовано с родителями и попечительским советом.

«Действия директора школы рассмотрели в акимате на заседании общественного совета, признав их незаконность. В полиции Текели по факту возбудили уголовное производство, предусмотренное статьей 340 УК РК (незаконная порубка, уничтожение деревьев). Причиненный материальный ущерб составил 1 715 280 тенге», – сообщил старший инспектор ГПП УМПС ДП области Жетысу капитан полиции Баглан Рымжанов.

С учетом общественного резонанса расследование уголовного дела взято на контроль областным Департаментом полиции.