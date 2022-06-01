Сосновый бор горел в Семее

Сегодня, 1 июня, в​​ Государственном лесном природном резервате "Семей орманы" произошёл крупный пожар в сосновом бору, сообщает Kazpravda.kz.

"Площадь горения ориентировочно составила 160 га. В тушении были задействованы силы лесников и ДЧС ВКО - 34 единицы техники и более 140 человек личного состава. Также на место​ дополнительно​ выезжали силы и средства воинской части № 68303 МЧС РК", - проинформировали в ДЧС Восточно-Казахстанской области.

Предположительная причина возгорания - удар молнии.

Из-за сухой, жаркой погоды в Семее объявлен 5 класс пожарной опасности, отметили в областном ДЧС.