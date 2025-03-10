Состоялся оздоровительный забег ветеранов Нацгвардии

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Куаныш Кожахметов, Астана

В Астане в Центральном парке культуры и отдыха состоялся оздоровительный забег ветеранов Главного командования Национальной гвардии РК

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Мероприятие провели в рамках объявленной в войсках акции «100 дней до Великой Победы», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Организатором спортивного праздника выступил Совет ветеранов, возглавляемый  полковником в отставке Григорием Григорьянц.  

Настоящая весенняя погода со снежинками и легкий морозный день   обеспечила для ветеранов отличную прогулку на лыжах и праздничное настроение. В забеге приняли участие более десяти ветеранов, среди которых были не только военные пенсионеры, но их дети.   

В городском парке для аксакалов сделали 50% скидку, и они арендовали лыжи за 1000 тенге. Главным критерием забега было только участие, поэтому они не бежали на время, а прокатились на лыжах в свое удовольствие. Некоторые просто прошлись по парку, вдыхая весенний аромат свежего воздуха.

По словам судьи забега полковника в запасе Жанболата Ахметова такие спортивные встречи сближают ветеранов, популяризуют спорт и активный отдых.

В завершение активным участникам лыжной прогулки от имени Совета ветеранов были вручены грамоты. 

#Нацгвардия

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