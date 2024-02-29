Состязание – огонь

В турнире участвуют 22 коман­ды со всех регионов страны. С 28 февраля по 1 марта спортсменам предстоят состязания по преодолению стометровой полосы с препятствиями, а также подъему по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни. Соревнования проходят в спортивном манеже департамен­та по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской облас­ти, где созданы все условия. Участвуют отдельно мужчины, женщины и юниоры.

Пожарно-спасательный спорт является прикладным видом, который повышает боевую готовность огнеборцев и применяется в практике тушения пожаров. Среди рекордов мира значатся такие результаты, как штурм лестницы в окно четвертого этажа учебной башни за 13,39 секунды, установленный Николаем Буториным в 2021 году (Караганда). А также пожарная эстафета 4 х 100 м, пройденная за 55,75 секунды казахстанской сборной в составе Максима Черносвитова, Петра Подгородецкого, Николая Буторина, Ержана Шарипханова в Турции в 2023 году.