Состязание – огонь Статьи 29 февраля 2024 г. 3:30 29 Галина Вологодская В Усть-Каменогорске стартовал зимний чемпионат Казахстана по пожарно-спасательному спорту. фото автора В турнире участвуют 22 команды со всех регионов страны. С 28 февраля по 1 марта спортсменам предстоят состязания по преодолению стометровой полосы с препятствиями, а также подъему по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни. Соревнования проходят в спортивном манеже департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, где созданы все условия. Участвуют отдельно мужчины, женщины и юниоры. Пожарно-спасательный спорт является прикладным видом, который повышает боевую готовность огнеборцев и применяется в практике тушения пожаров. Среди рекордов мира значатся такие результаты, как штурм лестницы в окно четвертого этажа учебной башни за 13,39 секунды, установленный Николаем Буториным в 2021 году (Караганда). А также пожарная эстафета 4 х 100 м, пройденная за 55,75 секунды казахстанской сборной в составе Максима Черносвитова, Петра Подгородецкого, Николая Буторина, Ержана Шарипханова в Турции в 2023 году. #Усть-Каменогорск #зимний чемпионат #пожарно-спасательный спорт