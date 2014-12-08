Состязания на «скалах»

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Гуля СЕЙСЕМБАЕВА, Астана
На 12-метровом тренажере, установленном в спортивном зале школы, проверить ловкость, скорость и выносливость собрались и воспитанники кружка «Скалолазание» под руководством педагогов Сергея Белякова и Клары Слуцкой. Следует сказать, что за 10 лет существования это спортивно-техническое объединение воспитало многих чемпионов-международников, среди них – Раушан Кенжеахметова, Санжар Маймуратов, Асель Марленова и другие.
Как показали нынешние соревнования, славные традиции готовы сегодня продолжить и юные спортсмены, делающие первые шаги на пути к пьедесталу. Среди занявших первое место – Джамиля Сиразетдинова, Богдан Мельник, Дарья Маевская, Данияр Султан, Алия Батыргужина, Азамат Жумахан, Камила Нурманова, Кайрат Тусынхан, Замзагуль Кенесова.

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