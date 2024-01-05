Сотни домов затопило в Британии после обильных дождей

В Британии сотни домов, в том числе в Лондоне, эвакуировали из-за наводнений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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Сотни домов были эвакуированы в Великобритании из-за сильных наводнений после обильных дождей, среди пострадавших районов - и восток Лондона, сообщил в пятницу телеканал ITV.

"Уровень рек продолжает увеличиваться после сильных дождей ночью… Сотни домов были эвакуированы, поскольку наводнения посеяли хаос по всей Великобритании", - говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что среди особо пострадавших районов - восточный Лондон, графства Ноттингемшир в центральной Англии и Глостершир на юго-западе страны. Как сообщила лондонская пожарная служба, канал вышел из берегов в одном из районов на востоке британской столицы, что привело к затоплению участка площадью более 40 тысяч квадратных метров. В связи с этим около 50 человек пришлось эвакуировать.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий в Темзе затонула лодка, на которой располагался плавучий бар, ресторан и ночной клуб, передает ITV.

В графстве Ноттингемшир накануне была объявлена чрезвычайная ситуация из-за поднимающегося уровня рек, власти призвали жителей наиболее подверженных наводнениям районов готовиться к эвакуации. Совет графства также заявил, что, по прогнозам, уровень воды в реке Трент может достигнуть рекордно высоких с 2000 года значений, сообщает телеканал.

В Глостершире полиция сообщила о перекрытии нескольких дорог из-за наводнений, в небольшой деревне на севере графства был создан эвакуационный центр, жителей острова недалеко от города Глостер также призвали покинуть свои дома, сказано в материале.

Еще один инцидент произошел в графстве Дербишир в центральной Англии, где утонули несколько коров, отмечается в статье.

Сильные дожди в Британии продолжатся и утром в пятницу, железнодорожное сообщение в стране будет значительно нарушено из-за наводнений, передает ITV.