В Париже идут последние приготовления к открытию Олимпийских игр

Олимпиада
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Организаторы обещают невиданное зрелище, ради которого во французской столице предприняли беспрецедентные меры безопасности, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Фото: пресс-служба НОК РК

Вот и настал тот самый день, к которому Франция готовилась последние 7 лет. Остались считанные часы. Город кажется опустевшим. Вечером пройдет церемония открытия, но уже в течение дня будут вступать в силу новые ограничения. Уже с 10:00 в Париже не рекомендуется передвигаться на автомобиле. Закрыты около 30 станций метро. Ограничено движение в периметре проведения церемонии открытия – а это набережные Сены с обеих сторон и прилегающие к ним сектора протяженностью 6 км. Парижанам, живущим вдоль берегов Сены, префект города рекомендует сегодня вернуться домой до 15:00.

На время церемонии открытия полностью закрывается воздушное пространство в радиусе 150 км от Парижа. Ни один из аэропортов не будет отправлять и принимать самолеты. К охране порядка привлечены 45 тысяч полицейских, в том числе иностранных. До церемонии открытия кинологи обследовали все корабли в зоне проведения мероприятия. По периметру водного пространства установлены специальные сети, которые исключают проникновение кого-либо или чего-либо под водой. И те жители города, кто остался на время Игр, и туристы, и участники Олимпиады пока ограничены в передвижениях, не имеют доступа к некоторым достопримечательностям, и знаменитые виды Парижа наблюдают сквозь ограждения.

Церемония открытия обещает быть по-настоящему пышной. Подготовлен парад из 85 кораблей, на борту которых будут спортсмены. В организации задействованы 20 тысяч человек. На трибунах открытие увидят 300 тысяч зрителей, гигантские экраны с ретрансляцией установят в парижских парках.

Телевизионная аудитория церемонии открытия оценивается в 3 млрд человек. Сам сценарий держится в строжайшем секрете. Но вот накануне стало известно, что среди артистов заявлены Селин Дион и Леди Гага.

Напомним, что церемонию открытия Олимпийских игр в Париже астанчане смогут увидеть в прямом эфире сегодня в 21:00 в Центральном парке около монумента «Казахстанское Солнце» (часы).

 

#олимпиада #подготовка #открытие #Париж

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