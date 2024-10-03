Сотрудники финпирамиды «Пайызсыз баспана» получили тюремные сроки в Шымкенте

Они принесли ущерб потерпевшим на сумму свыше 171 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Шымкента

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе судебного разбирательства установлено, что осужденные в период с 2019 по 2021 годы через Инстаграм привлекали деньги вкладчиков в городах Шымкент, Алматы и Астана, пообещав им предоставить готовое жилье по низкой стоимости.

Далее по преступной схеме за счет средств вкладчиков приобретали недвижимое и движимое имущество для своих нужд, причинив ущерб 134 потерпевшим на сумму свыше 171 млн тенге.

Приговором межрайонного суда по уголовным делам города Шымкент за создание и организацию деятельности финансовой пирамиды к лишению свободы сроком от 3 лет до 6 лет осуждены руководитель и сотрудники ЖК «Пайызсыз баспана».

Приговор суда не вступил в законную силу.