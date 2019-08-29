Сотрудники Рудненского дома ребенка просят о защите

Скандал вокруг Рудненского дома ребенка получил продолжение. Новая комиссия, приехавшая с проверкой в интернат, никаких нарушений не обнаружила. Сотрудники учреждения написали коллективное обращение детскому омбудсмену с просьбой о защите, сообщает 1tv.kz.
Ранее проверяющие из партии "Nur Otan" заявили об антисантирных условиях содержания воспитанников, к которым обращались по порядковым номерам.
Лизе вчера исполнилось 4 года. Из-за болезни она не умеет ходить, но по скорости ползания, наверное, могла бы стать чемпионкой мира. Это ее, по словам представителей партии "Nur Otan", приехавших с внезапной проверкой в детский дом Рудного, назвали Номером 5.
"Такого быть не может! Вот сегодняшнее наше количество детей на посту на третьем – это 8 детей. Здесь сетка горшков у нас есть. Но никто не скажет, что Лиза – это номер 5. Про Лизу никто не будет так говорить. Лиза у нас Лиза", – уверяет медсестра Оксана Щербакова.
В этой группе находятся дети с самыми тяжелыми заболеваниями, такими как детский церебральный паралич и гидроцефалия. Все они не могут не то что ходить, но даже держать голову. А некоторые и проглотить пищу могут с трудом. Больше всего проверяющих возмутило то, что этих детей не выводят гулять, не вытирают слюну, а у одного ребенка они обнаружили открытые раны. Сотрудники объясняют эти факты особенностями диагнозов.
"Голова у него на сегодняшний день 72 см. Кожа у него из-за таких больших объемов истончается, и местами лопается. Но это не пролежни, а трофические язвы. Каждые 2 часа медсестра или няня его переворачивают, чтобы не было пролежней. Мы пробовали выводить их на улицу, но у них случаются судороги, к сожалению", – рассказывает старшая медсестра Сауле Кошкарова.
Депутаты областного маслихата, приехавшие с повторной проверкой, увиденным не ужаснулись, потому что описанных предыдущими проверяющими нарушений не обнаружили.
"Я беру ответственность на себя и за свои слова. Ничего чрезвычайного здесь не происходит. Здесь находятся дети, которые нуждаются не только в воспитании, они нуждаются в лечении. Мы здесь не обнаружили детей с пролежнями, грязи, шприцев. Дети, которые здесь находятся на паллиативном лечении, вопросы их прогулок на свежем воздухе, это медицинский вопрос, вопрос медпоказаний", – говорит председатель постоянной комиссии по образованию, здравоохранению, социальной защите, культуре и спорту областного маслихата Татьяна Булгацевич.
Представители Nur Otan, зафиксировавшие увиденное на фото и видео, на своих выводах продолжают настаивать. После проверки они все данные представили акиму области.
"Мы зашли к акиму области, доложили о данной ситуации. Они дали в свою очередь обещание, что детей переведут из Рудненского дома ребенка в Костанай. Потому что там как раз мощность позволяет принять этих детей. И там условия лучше, и дети будут на виду", - объясняет заместитель председателя республиканского совета по защите детей при партии Nur Otan Динара Закиева.
Директора дома ребенка уже уволили. Сохранение рабочих мест за сотрудниками - под большим вопросом. Самих детей, пока не было приказа, к переезду не готовят.
Сотрудники боятся, что перемены могут сказаться на развитии воспитанников. Ведь тех, кто о них заботился все эти годы, не будет рядом. Придется привыкать к незнакомым, пока еще чужим, людям. И когда в этих глазах вновь появится огонек доверия – ни одна комиссия сказать не может.
Ранее проверяющие из партии "Nur Otan" заявили об антисантирных условиях содержания воспитанников, к которым обращались по порядковым номерам.
Лизе вчера исполнилось 4 года. Из-за болезни она не умеет ходить, но по скорости ползания, наверное, могла бы стать чемпионкой мира. Это ее, по словам представителей партии "Nur Otan", приехавших с внезапной проверкой в детский дом Рудного, назвали Номером 5.
"Такого быть не может! Вот сегодняшнее наше количество детей на посту на третьем – это 8 детей. Здесь сетка горшков у нас есть. Но никто не скажет, что Лиза – это номер 5. Про Лизу никто не будет так говорить. Лиза у нас Лиза", – уверяет медсестра Оксана Щербакова.
В этой группе находятся дети с самыми тяжелыми заболеваниями, такими как детский церебральный паралич и гидроцефалия. Все они не могут не то что ходить, но даже держать голову. А некоторые и проглотить пищу могут с трудом. Больше всего проверяющих возмутило то, что этих детей не выводят гулять, не вытирают слюну, а у одного ребенка они обнаружили открытые раны. Сотрудники объясняют эти факты особенностями диагнозов.
"Голова у него на сегодняшний день 72 см. Кожа у него из-за таких больших объемов истончается, и местами лопается. Но это не пролежни, а трофические язвы. Каждые 2 часа медсестра или няня его переворачивают, чтобы не было пролежней. Мы пробовали выводить их на улицу, но у них случаются судороги, к сожалению", – рассказывает старшая медсестра Сауле Кошкарова.
Депутаты областного маслихата, приехавшие с повторной проверкой, увиденным не ужаснулись, потому что описанных предыдущими проверяющими нарушений не обнаружили.
"Я беру ответственность на себя и за свои слова. Ничего чрезвычайного здесь не происходит. Здесь находятся дети, которые нуждаются не только в воспитании, они нуждаются в лечении. Мы здесь не обнаружили детей с пролежнями, грязи, шприцев. Дети, которые здесь находятся на паллиативном лечении, вопросы их прогулок на свежем воздухе, это медицинский вопрос, вопрос медпоказаний", – говорит председатель постоянной комиссии по образованию, здравоохранению, социальной защите, культуре и спорту областного маслихата Татьяна Булгацевич.
Представители Nur Otan, зафиксировавшие увиденное на фото и видео, на своих выводах продолжают настаивать. После проверки они все данные представили акиму области.
"Мы зашли к акиму области, доложили о данной ситуации. Они дали в свою очередь обещание, что детей переведут из Рудненского дома ребенка в Костанай. Потому что там как раз мощность позволяет принять этих детей. И там условия лучше, и дети будут на виду", - объясняет заместитель председателя республиканского совета по защите детей при партии Nur Otan Динара Закиева.
Директора дома ребенка уже уволили. Сохранение рабочих мест за сотрудниками - под большим вопросом. Самих детей, пока не было приказа, к переезду не готовят.
Сотрудники боятся, что перемены могут сказаться на развитии воспитанников. Ведь тех, кто о них заботился все эти годы, не будет рядом. Придется привыкать к незнакомым, пока еще чужим, людям. И когда в этих глазах вновь появится огонек доверия – ни одна комиссия сказать не может.