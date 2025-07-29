Воплотить сценическую задумку с подчеркнуто назидательным посылом и не сбиться при этом на худосочный язык выхолощенного дидактизма – задача не из легких. Даже самая бесспорная истина, высказанная в духе настенной агитки, сразу же теряет в правдивости и зачастую оборачивается своей противоположностью.

В этом смысле спектакль «Qutqar meni» полностью соответствует тому определению, которое дала ему режиссер Назерке Айдынова, – экспериментальный. Переосмысливая само понятие воспитательной функ­ции современного театра, он словно призван напомнить о том, что искусство по-прежнему остается социальной силой, воздействующей на человеческое сознание и утверждающей гуманистические идеалы.

Несмотря на то что «Qutqar meni» по меркам сценической жизни очень молод, он уже успел стать одной из визитных карточек коллектива TEATR-ALL, действую­щего при ОО «Ассамб­лея жас­тары» Восточно-Казах­станской области. Приветствуя молодых артистов, заместитель Председателя АНК Марат Азильханов напомнил, что постановки спектакля, прошедшие в Усть-Каменогорске и Семее, стали яркими событиями в театральной жизни этих городов. По его мнению, искусство не может оставаться в стороне от борьбы с социальными пороками, наиболее острыми из которых остаются игровая зависимость и наркомания.

– Это трагедия не только отдельного человека, но и всей семьи, всего общества. В борьбе с такими пагубными привычками мы должны действовать сообща. В этом плане сочетание искусства и воспитательной работы имеет особое значение, – отметил Марат Азильханов.

Спектакль, представленный на сцене Государственного академического русского театра драмы им. М. Горького, можно назвать калейдоскопическим, но с той разницей, что вместо разноцветных узоров перед глазами зрителей проходит череда мрачных, жестоких, а порой даже пугающе натуралистичных картин. Доминанта черного цвета в сценическом оформлении выразительно подчеркивает внутреннее состояние главных героев, против своей воли ставших невосприимчивыми к богатству красок окружающего мира. Постепенный распад души и вытравление из жизни чувства прекрасного – вот, пожалуй, наиболее опасные формы того насилия, которое совершают над людьми завладевающие ими пагубные привычки.

Заостренность социальной проблематики определяет единство художественности и публицистичности как одну из самых специфических черт постановки. И здесь хочется вновь вернуться к тому, о чем говорилось в начале. Смело говоря со зрителями о пороках современности, артисты ни разу не позволяют себе сфальшивить и перейти от искреннего, выстраданного диалога к лозунговым призывам и самодовольным реляциям. Оптимизм финала – символического очищения – подан публике весьма осторожно. Он не притупляет, а напротив, возбуждает в зрителях чувства неуспокоенности и гражданской активности, без которых противостоять злу попросту невозможно.

Состоявшееся в конце вечера награждение молодых артистов благодарственными письмами от Ассамблеи народа Казахстана стало наглядным подтверж­дением весомости их заслуг в развитии современного теат­рального искусства. Можно не сомневаться, что спектаклю «Qutqar meni» уготована яркая сценическая судьба, ведь, несмотря на всю свою мрачность, он выражает наше стремление к созданию гармонично развиваю­щегося общества, где борьба с социальными пороками является делом всех и каждого.