Социальный пакет расширен

Таким образом отечественные горно-металлургические флагманы отреагировали на чаяния своих трудовых коллективов, оказав содействие в решении насущных социальных проблем.

Вопросы увеличения размеров выплат для казахстанцев, утративших трудоспособность, за последние годы поднимались неоднократно.

На прошлогодней встрече с общественностью Карагандинской области Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул, что «хорошо понимает запросы­ и чаяния людей», и эти вопросы будут проработаны Правительством комплексно. ТОО «Корпорация «Казахмыс» и «Казцинк» откликнулись на запросы­ работников и запустили соответствующие социальные программы.

Для выработки подходов по реа­лизации государственных инициатив «Казахмыс» и «Казцинк» провели тщательный мониторинг материального благосостояния работников, утративших трудоспособность, а также семей, лишившихся кормильца в результате несчастного случая на производстве, изучили социальный портрет и уровень их доходов.

И вот с 1 июня 2023 года в ТОО «Корпорация «Казахмыс» стартовала новая социальная программа, направленная на поддержку категорий граждан, утративших профессиональную трудоспособность (в том числе инвалидов 1, 2, 3 групп), семей погибших работников, лиц, утративших профессиональную трудоспособность, находящихся на пенсии – с низким уровнем дохода.

Так, ТОО «Корпорация «Казахмыс», используя свой внут­ренний уровень прожиточного минимума, который на 2023 год составляет 68 964 тенге на одного человека в месяц, будет проводить соответствующую выплату разницы от реально получаемого общего дохода.

К примеру, человек с инвалидностью второй группы по профессиональной трудоспособности, имеющий семью из четырех человек, в том числе двух несовершеннолетних детей, получает общий доход в размере 195 тыс. тенге.

По расчетам корпорации, в месяц на каждого члена семьи необходимо 68 964 тенге, т. е. 275 856 тенге на семью из четырех человек. Это ниже необходимого уровня дохода на 80 856 тенге. Соответственно, ежемесячная доплата от корпорации составит 80 856 тенге.

Для лиц без группы инвалидности с утратой профессиональной трудоспособности до 29% будут проводиться выплаты в размере прожиточного минимума РК, что составляет 40 567 тенге, если также будет разница между корпоративным прожиточным минимумом и общим доходом семьи данного лица.

В корпорации «Казахмыс» уверены, что программа станет значительной материальной поддерж­кой для людей этих категорий.

– Мы достигли в своем развитии такого уровня, когда мало ограничиваться только созданием рабочих мест, гонкой за производственными и финансовыми показателями, получением прибыли. Во главу угла мы ставим наш главный актив – людей, наших работников, их интересы и чаяния, – подчеркнул председатель правления ТОО «Корпорация «Казахмыс» Нурахмет Нуриев.

Инициатива по расширению социального пакета разработана совместно с коллегами из ТОО «Казцинк».

– В нашей компании на днях был подписан новый коллективный трудовой договор, – рассказывает генеральный директор «Казцинка» Александр Хмелев. – В нем принят ряд нововведений, учитывающий пожелания сотрудников. Эту работу предварил масштабный опрос, проведенный в компании. Сами работники предлагали наиболее актуальные и важные элементы социальной модернизации. Мы совмест­но с профсоюзом постарались их учесть. Среди поднимаемых вопросов и тот, который мы решаем совместно с коллегами из «Казахмыса». Сегодня улучшение качества жизни работников крупного производства – это не только задача, которую формулирует государство. Это во многом большой вклад в будущее развитие, в эффективность и жизнеспособность компании и общества в целом.

В рамках нового коллективного договора на «Казцинке» появятся определенные выплаты для многодетных семей, матерей и отцов-одиночек, семей, в которых воспитываются особенные дети, ветеранов производства. Будут заметно улучшены условия для отпусков на базах отдыха. Появятся особые преференции для отличников промышленной безо­пасности. Будет внедрен ряд новых льгот и преференций для сотрудников с большим стажем работы. Особое внимание в компании уделят также пенсионерам и молодежи.

На крупных горнодобывающих предприятиях отмечают, что ответственное отношение к своим сотрудникам не только современная тенденция и признак цивилизованности бизнеса, но и вклад в социально-экономическое развитие, стабильность государства в целом.