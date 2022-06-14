Совершивших многомиллионную кражу из майнинг-фермы осудили в Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Майнинг-фермы в пристройках частных домовладений все чаще становятся легкой добычей воров, для которых выгодно перепродать краденную технику или разобрать ее на дорогостоящие детали.

С этой же целью похитили грабители 46 аппаратов для майнинга у жителя Шымкента. Пострадавший обратился с заявлением о хищении в Управление полиции Каратауского района. Сумма ущерба составила почти 44 млн тенге.

Как установила полиция, трое друзей, информированные о местонахождении оборудования для сбора криптовалют, тайно проникли на частную территорию поздней ночью, перелезая через забор. Заполучив майнеры, злоумышленники скрылись с места преступления.

Стражи порядка в ходе изучения записей с камер видеонаблюдения установили автомобиль, на котором передвигались похитители. В результате оперативно-розыскных работ подозреваемых задержали на территории города. Стало известно, что один из них ранее приходил чинить электричество на майнинг-ферме, тогда и запланировал преступление.

Подозреваемые свою вину признали полностью и возместили нанесенный потерпевшему ущерб.

Судом все трое мужчин признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 188 УК РК "Кража", и приговорены к ограничению свободы сроком на 5 лет.

А материалы по факту ведения майнинг-фермы следователи Каратауского РУП направили в Департамент экономических расследований.

